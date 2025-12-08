مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

كشفت الفنانة مي عمر العديد من اسرارها الشخصية والفنية و طريقة تعاملها مع الانتقادات التي تتعرض لها عبر السوشيال ميديا، وعلقت على قرار زوجها محمد سامي باعتزال الإخراج، خلال جلستها الحوارية، في ميدان الثقافة بمدينة جدة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



وقالت مي عمر : "عارفة إني عايزة أمثل من وأنا صغيرة .. التمثيل حلمي من الطفولة .. ولما دخلت الجامعة كان صعب على أهلي أقولهم عايزة أدرس تمثيل .. بحكم إننا في مجتمع عربي .. ممكن يوافقوا تمثل بس إنك تدرس تمثيل يرفضوا .. وبيطلبوا تدرس حاجة تانية .. فاخترت أدرس إعلام حاجة قريبة من الفن"

