رياضة

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

أكد مصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة أن الوزارة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حريص دائما على الوقوف ودعم ومساندة كل الأندية الشعبية وتوفير كل متطلبات النجاح، خاصة أن الوزير مقتنع تماما بأن الأندية الشعبية جزء أصيل بل الركن الأساسي فى الرياضة المصرية .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدي البلد حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك وعدم عودتها وتوفير أرض بديلة للزمالك: الوزير حاول وعقد العديد من الاجتماعات مع وزارة الإسكان طوال الفترات الماضية بل تم تقديم مقترحات لرئاسة الوزراء ولكن لم تنجح تلك المحاولات خاصة أن إدارات الزمالك لم تنجح ولم تقم باستغلال الأرض كما هو مخصص لها فضلا عن عدم تنفيذ أى أعمال والتزام بالمدد الزمنية المحددة وفقا لقرار التخصيص .

وأشار المصدر إلى أن الوزير عقد العديد من الاجتماعات أيضا مع مجلس الزمالك سواء بشكل جماعى أو مع أفراد منهم وحاول مناقشة كافة الحلول من أجل حل الموقف والمساهمة فى خروج الزمالك من كبوته.

وأوضح أنه سيتم بحث الموقف كاملا بعد قرار وزارة الإسكان وسيتم عقد جلسات مع مجلس الزمالك لاتخاذ القرار المناسب.

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية"،  عبر فضائية "ام بي  سي مصر، عن العديد من تفاصيل الملفات الهامة على رأسها إنشاء المدن الجديدة، ومشاريع الإسكان، وقضية أرض نادي الزمالك. 

وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه أوجه التحية لكل جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة الزمالك الموقر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تكن كل التقدير والاحترام للأندية الجماهيرية ونادي الزمالك أحد الأندية الرئيسية في مصر وهو يعتبر نادي الدولة.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003، مؤكدا أنه مرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الملف نتيجة حساسيته، هناك تنسيق مشترك مع وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر ونحاول وجود حلول بديلة، بحيث يكون هناك أنسب حل ملائم لأنه يهمنا الحفاظ على نادي الزمالك.

وأشار شريف الشربيني إلى أن  اللجان المختصة بالوزارة تعمل حتى الوصول لجل مجدي للطرفين، مؤكدا أنه حريصين على انهاء الموضوع في أقرب وقت، فلا يوجد اي جهة قدمت على أرض نادي الزمالك .

وزا رة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ازمة سحب أرض نادي الزمالك الأندية الشعبية الزمالك أرض نادي الزمالك

قافلة طبية
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
