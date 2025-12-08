قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد رسمي من الزمالك: عدم أحقية محمود بنتايك في فسخ التعاقد

محمود بنتايج
محمود بنتايج
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة من الزمالك بشأن عقد محمود بنتايج.

محمود بنتايك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك أرسل ردا رسميا لمحمود بنتايك للتأكيد على عدم أحقيته في فسخ التعاقد".

إنذار يهدد الاستقرار.. تفاصيل ليلة تحرك الزمالك لإرضاء بنتايج

وكانت قد تحركت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لتأمين الجزء المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اللاعب من تفعيل قرار فسخ عقده من طرف واحد بسبب تأخر الدفعات المالية.

وكان اللاعب قد أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يؤكد فيه رغبته في فسخ التعاقد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته في المواعيد المحددة، ما دفع مسؤولي الزمالك لبدء تحركات عاجلة بهدف تسوية المبلغ المستحق وحماية الفريق من خسارة أحد عناصره.

وحصل بنتايج قبل نحو شهر ونصف على 75 ألف دولار من مستحقاته، ويسعى الزمالك حاليًا لسداد الـ75 ألف دولار المتبقية ليصل إجمالي ما تسلمه اللاعب إلى 50% من قيمة مستحقاته، وذلك قبل حلول الموعد الذي يتيح له قانونيًا إرسال إنذار جديديمهد لفسخ التعاقد.

وفي هذا السياق، أكد محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، أن اللاعب لا يملك حق فسخ العقد في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكنه التفاوض أو التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير المقبلة. 

وأوضح في تصريحات لقناة "أون سبورت" أن حصول بنتايج على جزء من مستحقاته يبدأ منه احتساب مدة الشهرين اللازمة قبل إرسال أي إنذار رسمي بالفسخ، وهي مدة لم تنته بعد ويتبقى عليها نحو عشرة أيام.

وأضاف متولي أن اللاعب سيكون قادرًا على إرسال الإنذار فقط بعد اكتمال هذه المدة، ثم يحق له فسخ العقد من طرف واحد بعد مرور 15 يومًا إضافية في حال عدم استلام مستحقاته.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع محامي اللاعب عقب الخطاب الأخير، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

محمود بنتايك الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

ترشيحاتنا

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

بالصور

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد