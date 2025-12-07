إنذار يهدد الاستقرار.. تفاصيل ليلة تحرك الزمالك لإرضاء بنتايج

تحركت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لتأمين الجزء المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اللاعب من تفعيل قرار فسخ عقده من طرف واحد بسبب تأخر الدفعات المالية.

وكان اللاعب قد أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يؤكد فيه رغبته في فسخ التعاقد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته في المواعيد المحددة، ما دفع مسؤولي الزمالك لبدء تحركات عاجلة بهدف تسوية المبلغ المستحق وحماية الفريق من خسارة أحد عناصره.

وحصل بنتايج قبل نحو شهر ونصف على 75 ألف دولار من مستحقاته، ويسعى الزمالك حاليًا لسداد الـ75 ألف دولار المتبقية ليصل إجمالي ما تسلمه اللاعب إلى 50% من قيمة مستحقاته، وذلك قبل حلول الموعد الذي يتيح له قانونيًا إرسال إنذار جديديمهد لفسخ التعاقد.

وفي هذا السياق، أكد محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، أن اللاعب لا يملك حق فسخ العقد في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكنه التفاوض أو التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأوضح في تصريحات لقناة "أون سبورت" أن حصول بنتايج على جزء من مستحقاته يبدأ منه احتساب مدة الشهرين اللازمة قبل إرسال أي إنذار رسمي بالفسخ، وهي مدة لم تنته بعد ويتبقى عليها نحو عشرة أيام.

وأضاف متولي أن اللاعب سيكون قادرًا على إرسال الإنذار فقط بعد اكتمال هذه المدة، ثم يحق له فسخ العقد من طرف واحد بعد مرور 15 يومًا إضافية في حال عدم استلام مستحقاته.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع محامي اللاعب عقب الخطاب الأخير، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.