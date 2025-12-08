قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فائض 20%.. هل قرار تصدير البيض يؤثر على أسعاره بالأسواق؟

البيض
البيض
شيماء مجدي

فى خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بالتصدير ، سمحت لمنتجى الدواجن بتصدير فائض البيض إلي عدة دول وسط تخوفات من المواطنين من عودة ارتفاع أسعار البيض مرة أخري .
 

تصدير البيض

من جانبه ، أشاد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  بقرار الحكومة بتصدير الفائض من البيض ، حيث أننا لدينا فائض يصل ل 20% وبالتالى نصدره أفضل للمربين .

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار كرتونة البيض اليوم بـ 105 في المزارع بعدما كان سعرها  165 جنيها منذ أشهر قليلة،  كما تباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا. 

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أننا لدينا مساحة كبيرة للتصدير سواء في الدواجن أو في البيض وعندنا أكثر من 20% فائض عن الاستهلاك والاكتفاء الذاتي.
 

دول تصدير البيض

وتابع قائلا :"وبدأنا نصدر فعلًا لتنزانيا وأوغندا والإمارات وليبيا والسودان ونرغب فى  المزيد كمان من التصدير لإننا لدينا فائض كبير " ، مشيرا إلي أن أسعار البيض بالأسواق المحلية لن تتأثر بقرار التصدير  لإننا مازلنا لدينا فائض ، معلقا:" احنا كل اللي صدرناه ده ما يجيش 1% وبالتالى ليتنا نستطيع تصدير ال 20% حتى نحافظ على المنتجين ونحافظ على الأسعار ما تنهارش
ويستمر المنتج في في العملية الإنتاجية.

أسعار البيض اليوم 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

