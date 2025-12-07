رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع الدواجن الموجودة في الأسواق وفي المزارع سليمة، وأن الكثير خلال هذه الفترة يبحث عن الدواجن الصغيرة وهي غير موجودة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك إشراف بيطري على الأسواق وعلى المزارع، لتقديم منتج مميز للمواطنين، ولذلك على الجميع عدم القلق من أي أخبار تنشر عبر السوشيال ميديا، لآن معظمها يكون غير صحيح.

رقابة بالأسواق

ولفت إلى أن هناك أكثر من جهة رقابية على المنتجات بالأسواق، منها التموين، والصحة، والإشراف البيطري، وسلامة الغذاء، وأن الجميع يعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن المواطن إذا حصل على منتج وبه مشكلات سيكلف الكثير من الأموال، ولذلك هناك اهتمام كبير بتوصيل السلع للمواطنين بجودة عالية، ويتم العمل على مكافحة أي أمراض قبل إن تصل للمواطنين.



