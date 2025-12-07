هل تنتشر "الفراخ السردة" في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح الحقيقة

في ظل تداول شائعات حول انتشار الدواجن الصغيرة "الفراخ السردة" في الأسواق المصرية، أثيرت تساؤلات عديدة بشأن سلامة اللحوم المتاحة للمستهلكين.

وفي هذا السياق، تم تداول بعض المخاوف من أن هذه الدواجن قد تكون مريضة أو لا تلتزم بالمعايير الصحية المطلوبة.

لتوضيح هذه الأنباء، خرج عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، مؤكداً على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

ما هي "الفراخ السردة"؟

"الفراخ السردة" هي الدواجن الصغيرة الحجم التي لا يستطيع المستهلك تحديد ما إذا كانت مريضة أم سليمة إلا بعد إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة.

وشدد عبد العزيز السيد على أن هذه الدواجن ليست بالضرورة مريضة، بل قد تكون نتيجة طبيعية لاختلافات في الحجم أثناء التربية.

ولكنه يؤكد على ضرورة وجود رقابة بيطرية مشددة للتأكد من سلامتها.

هل تنتشر "الفراخ السردة" في الأسواق؟

نفى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، الأنباء المتداولة حول انتشار الفراخ السردة في الأسواق المصرية.

وأوضح أنه لا يوجد أي دليل على أن هذه الأنواع من الدواجن قد بدأت في الانتشار بشكل ملحوظ.

وأضاف أن معظم الدواجن المتواجدة في الأسواق حالياً تتمتع بحجم كبير، وذلك بسبب رغبة المنتجين في تعويض خسائرهم الناتجة عن انخفاض أسعار الدواجن في الفترة الحالية.

تكلفة الإنتاج وسعر الدواجن في الأسواق

أشار السيد إلى أن من أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر هي التفاوت الكبير بين التكلفة الفعلية لإنتاج الدواجن والأسعار التي تُباع بها في الأسواق.

وأضاف أن هذا الأمر يشكل خطورة على صغار المربين، حيث قد يضطرون إلى بيع الدواجن بأسعار أقل من التكلفة، مما يعرضهم لخسائر كبيرة.

وأكد على أهمية تحديد أسعار عادلة تتماشى مع تكاليف الإنتاج لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

تأثير انخفاض الأسعار على صناعة الدواجن

مع انخفاض أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة، يعاني الكثير من مربي الدواجن من ضغوط اقتصادية كبيرة. وهذا يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير هذا الوضع على صناعة الدواجن في مصر في المستقبل.