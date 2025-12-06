قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الأيام الأخيرة حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بتوافر كبير في المعروض من الدواجن والبيض داخل المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع استعدادات الأسر لتأمين احتياجاتها الغذائية مع اقتراب نهاية الأسبوع، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية لضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة.

وخلال جولة لرصد حركة الأسواق اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، أكد عدد من التجار أن الكميات المطروحة من مختلف أنواع الدواجن متوفرة بشكل كبير، سواء القادم من مزارع المحافظة أو الوارد من المحافظات المجاورة، مما ساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاءت أسعار البيض أولًا على النحو التالي:

كرتونة البيض الأبيض: 130 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: 145 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: 155 جنيهًا.


أما أسعار الدواجن فجاءت كما يلي:

الفراخ البيضاء: بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للكيلوجرام.


وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تتمتع بطابع إنتاجي مميز، إذ شهد قطاع الثروة الداجنة بها تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع في إنشاء المزارع الحديثة المعتمدة على نظم تربية متطورة. وساعد المناخ الصحراوي وبيئة الواحات الخالية من الملوثات على تحسين جودة منتجات الدواجن والبيض، مما عزز حضورها في السوق المحلي.

كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين، عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم التحصينات المجانية، والدعم البيطري المستمر، وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد السوق المحلي بشكل أساسي على الإنتاج الصادر من المزارع المنتشرة في مراكز المحافظة، مع دعم إضافي من المحافظات القريبة وقت المواسم المرتفعة الطلب. وتواصل الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات يومية لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات وظروف نقلها وتداولها.

ويعكس استقرار أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد قدرة المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بفضل تنوع المنافذ الحكومية والخاصة، وتوازن واضح بين العرض والطلب، مما يسهم في  تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الأمن الغذائي داخل مختلف قرى ومراكز المحافظة. 
.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

ترشيحاتنا

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد