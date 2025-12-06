منال سلامة: أميرة بنتي موهوبة من طفولتها وعندها حس كوميدي| خاص

تحدث الفنانة منال سلامة، عن ابنتها أميرة أديب، وردود أفعالها من الانتقادات التي تتلقاها عبر السوشيال ميديا.

وقالت منال سلامة، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «أنا بوجه رسالة لكل الشباب مش لأميرة بنتي بس.. حب اللي أنت بتعمله واخلصله هيديلك ولا تلتفت إلى الصراعات وانا شخصيا معنديش صراعات في الحياة .. عامل ربنا واشتغل واعمل اللي عليك والنتيجة دي بتاعت ربنا".

وتابعت منال سلامة: «أميرة موهوبة جدا من طفولتها وبتجرب وهي بتحب التمثيل والرقص والغناء بالاستايل الجديد اللي جيلنا ما يفهموش أوي».

وحول الانتقادات التي تتلقاها عبر السوشيال ميديا، قالت منال سلامة: «إحنا بشر.. وأنا بضايق وأكيد هي بتضايق لكن هي fighter (مقاتلة) ومتعلمة ده مني ومن أبوها .. وعشان كدة هي عملت فيديو بتسف على نفسها قبل الناس ما تسف عليها وهي عندها الحس الكوميدي وهي دارسة ده في كاليفورنيا».

منال سلامة لن أعيش في جلباب أبي

كما كشفت الفنانة منال سلامة، حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وذلك بعد حديث الفنان عمر محمد رياض، عن الفكرة.

وقالت منال سلامة، في تصريح لموقع صدى البلد: «أنا محدش عرض عليا حاجة بخصوص جزء جديد لـ مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، في الوقت الحالي، لكن من 10 سنين اتعرض علينا الفكرة وقتها الكاتب مصطفى محرم كان على قيد الحياة والفنانة عبلة كامل كانت مستمرة في التمثيل، وكان في اتجاه حقيقي لتقديم جزء ثاني للمسلسل ولكن المشروع وقف».

وتابعت منال سلامة: «قبولي أو رفض لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مرتبط بالسيناريو هل سيضيف جديد عما قدمه أم لا بشرط ألا يؤثر على نجاح الجزء الأول لأنه لازال حتى الآن تريند، في هذه الحالة سوف أقبل الفكرة لكن لو هيأثر على نجاح الجزء الأول هكون أول المعتذرين».

وحول إمكانية مشاركة ابنتها أميرة أديب معها، قالت منال سلامة: «لو ليها دور أهلا طبعا وده راجع لقرار مخرج العمل».