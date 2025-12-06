خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قائد سيارة "ملاكى" وبرفقته سيدة لقيامه بإعتراضه حال سيره بسيارته والتعدى عليه بالسب ومحاولة إلحاق الضرر بسيارته لوقوع خلاف بينهما حول أولوية المرور بالقليوبية .



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد طرفى الواقعة طرف أول الشاكى، مقيم بمحافظة الشرقية، طرف ثان المشكو فى حقه مقيم بمحافظة القليوبية ، بإستدعائهما وسؤالهما قرر الشاكى أنه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى أثناء سيره بسيارته بدائرة قسم شرطة أول العبور حدثت مشادة كلامية بينه والمشكو فى حقه لخلاف على أولوية المرور وأيد الثانى ما سبق وأضاف بأن زوجته كانت برفقته أثناء المشادة، وقررا رغبتهما فى الصلح والتراضى فيما بينهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

