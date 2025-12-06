قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية
وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية
عبد الرحمن محمد

تفقد  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عقب افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، لجان المسابقة التي يشارك فيها متسابقون من أكثر سبعين دولة من مختلف دول العالم، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال جولته التفقدية، رحب الوزير بالمحكمين والضيوف المشاركين في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الحفاوة وفاءٌ لمكانتهم الرفيعة، وإجلالٌ لأعمار مباركة أفنوها في خدمة كتاب الله تعالى تعليمًا وتلاوةً وتحكيمًا وإقراءً.

وأعلن وزير الأوقاف عن تنظيم أمسية قرآنية كبرى في مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، يشارك فيها أعضاء اللجنة، والسادة المحكمون من داخل مصر وخارجها، والمتسابقون، ونخبة من العلماء والأئمة، لتكون أمسية متميزة تتزين بقراءات ممتعة وإنشاد روحاني ومشاركات بارزة من رواد دولة التلاوة، بما يليق بجلال القرآن الكريم وعظمة المناسبة.

كما أوضح أن فعاليات المسابقة هذا العام تحمل اسم القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور، بما يحمله هذا الاسم من قيمة راسخة وإرث عظيم في تاريخ التلاوة المصرية، مؤكدًا أن المسابقة ومسابقة دولة التلاوة معًا تمثلان كتابًا مفتوحًا يقدم للعالم نماذج مضيئة من شباب القراء، وتضع لبنة جديدة في بناء جيل يواصل مسيرة الرواد.

ووجّه وزير الأوقاف خالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للمسابقة، ودعمه المتواصل لكل ما يتصل بخدمة القرآن الكريم ونشر رسالته، مما أسهم في ترسيخ مكانة مصر العالمية في هذا الميدان.

سائلًا الله تعالى أن يجعل هذه المسابقة خطوة مباركة في مسيرة المشاركين، وأن يكتب للجميع التوفيق والسداد.

المسابقة العالمية وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان

رئيس جامعة العاصمة في قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025 : الإصلاح في أي مجال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعليم

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الـ 12 لأكاديمية السويدي للتعليم الفني

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعلن تقدمًا كبيرًا في مشروع الإسكان

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد