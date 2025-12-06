مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

لا يختلف اثنان على أن البيئة النظيفة هي الأساس الحقيقي لبناء أي شيء متين، فكما يحتاج المحرك إلى ورشة نظيفة ليخرج بأعلى جودة وأفضل أداء، كذلك يحتاج الإنسان إلى بيئة نفسية وأخلاقية واجتماعية نظيفة حتى ينمو سليماً ويصبح قادراً على خدمة مجتمعه ورفعته.

نحن لا نتحدث هنا عن النظافة بمعناها الضيق فقط، بل عن نقاء البيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بيئة تربوية محترمة، مدرسة تُعلم ولا تُهين، أسرة تُربي ولا تُدمر، مجتمع يُساند ولا يحبط، وإعلام يصنع الوعي.

حين ينشأ الطفل في بيت يحترم القيم والضمير، تختلف شخصيته تماماً عن طفل يعيش وسط صراخ وفوضى وانعدام قدوة. فالتربية النظيفة تصنع إنساناً نظيفاً، والبيئة الفاسدة لا تخرج إلا ما يشبهها.

نحتاج إلى مدرسة بلا عنف، بلا فوضى، بلا تسييس أو تنمر مدرسة تُربي قبل أن تُدرس. هنا تتشكل الشخصية القوية الواثقة التي تستطيع أن تعمل وتبدع وتؤدي دورها في المجتمع دون خوف أو عقد.

الإعلام النظيف يصنع وعياً نظيفاً. عندما يرى الشباب قدوات محترمة، ونماذج ناجحة، ويُقدّم لهم المحتوى الهادف يصبح المجتمع نفسه أقوى. أما إذا امتلأت الشاشات بالابتذال والجهل، فالعقل الجمعي كله يتلوث.

شوارع نظيفة، قوانين محترمة، نظام يُطبّق على الجميع، كل هذا ينعكس مباشرة على المواطن، فالبيئة غير المحترمة تُخرج مواطناً غير محترم، والبيئة المنضبطة تُخرج إنساناً يعرف قيمة الوقت والنظام والعمل.

وحين نقول البيئة النظيفة التي يُبنى فيها الإنسان هي ما يضمن جودة التصنيع والأداء العالي الذي يقدمه المجتمع يومياً، فأنت تختصر الحقيقة كلها في جملة واحدة.

النتيجة الطبيعية لإنسان تربى داخل بيئة نظيفة هي مجتمع يستطيع أن ينتج، ويُبدع، ويهتم بالصحة والتعليم والاقتصاد، ويُحاسِب الفاسد، ويكافئ المجتهد.

أما حين تُهدم بيئة الإنسان، فالمجتمع كله يصبح مثل محرك بُني داخل ورشة متواضعة هزيلة، لا يمكن أن تتوقع منه أداءً عالياً مهما حاولت ترقيعه.

لذلك أؤكد أن بناء الإنسان يبدأ من البيئة.. والبيئة النظيفة ليست رفاهية، بل هي شرط وجود مجتمع قوي قادر على أن يقف على قدميه كل يوم، وكلما نظفنا البيئة… كلما ارتفع أداء الفرد والمجتمع معاً.