بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

يعاني الكثيرون من زيادة الوزن خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والرغبة المتزايدة في تناول الأطعمة الدسمة والمشروبات الغنية بالسعرات.

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

ولكن أكدت بعض الدراسات الحديثة، أن خسارة الوزن في الشتاء ليست صعبة، بل يمكن تحقيقها بسهولة عبر مجموعة من الحيل الغذائية والسلوكية التي تساعد على رفع معدل الحرق والشعور بالشبع دون حرمان.

وكشف موقع "مايو كلينك" الطبي، بأن هناك حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان، وتشمل :

ـ تناول وجبات دافئة غنية بالبروتين:

ويعزز البروتين الإحساس بالشبع، ويدعم رفع حرارة الجسم وبالتالي زيادة معدل الحرق.

ـ الالتزام بشرب الماء حتى دون الشعور بالعطش:

الجفاف في الشتاء يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل شرب الماء ضروريًا للحفاظ على معدل الحرق الطبيعي.

ـ تناول الشوربة الصحية قبل الوجبات:

وتناول شوربة خضار أو عدس قبل الطعام يساعد على تقليل السعرات المتناولة خلال الوجبة.

ـ استخدام البهارات الحارقة للدهون:

الزنجبيل والقرفة والشطة ترفع حرارة الجسم وتزيد من معدل الحرق بشكل طبيعي.

ـ اختيار سناكس شتوية صحية:

مثل الذرة المسلوقة والبطاطا المشوية والمكسرات غير المملحة، وهي خيارات تمنح الشبع والدفء بدون زيادة الوزن.

ـ الاعتماد على المشروبات: الدافئة منخفضة السعرات

كالشاي الأخضر، والكركديه الدافئ، والقهوة بدون سكر كبدائل صحية للمشروبات الشتوية عالية السعرات مثل السحلب والهوت شوكليت.

ـ زيادة الحركة داخل المنزل:

ذكرت تقارير نشرت فيNIH، أن حتى الأنشطة المنزلية البسيطة مثل صعود السلم أو المشي في المكان 10 دقائق بعد كل وجبة ترفع معدل الحرق بشكل كبير.

ـ التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان:

انخفاض فيتامين D في الشتاء قد يزيد الشهية، لذا فإن التعرض للشمس يساعد على تنظيم الشهية والوزن.

ـ النوم المبكر وتجنب السهر:

ويزيد السهر من هرمون الجوع "غريلين" ويزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات.

ـ تناول إفطار غني بالألياف:

مثل الشوفان بالمكسرات أو الفواكه، حيث تساعد الألياف على الشبع لفترات طويلة وتحافظ على مستوى الطاقة خلال اليوم.