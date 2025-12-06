قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
الداخلية تصطاد محتال المحافظ الإلكترونية.. استولى على أموال مواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

آية التيجي

يعاني الكثيرون من زيادة الوزن خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة والرغبة المتزايدة في تناول الأطعمة الدسمة والمشروبات الغنية بالسعرات. 

ولكن أكدت بعض الدراسات الحديثة، أن خسارة الوزن في الشتاء ليست صعبة، بل يمكن تحقيقها بسهولة عبر مجموعة من الحيل الغذائية والسلوكية التي تساعد على رفع معدل الحرق والشعور بالشبع دون حرمان.

وكشف موقع "مايو كلينك" الطبي، بأن هناك حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان، وتشمل :

ـ تناول وجبات دافئة غنية بالبروتين:
ويعزز البروتين الإحساس بالشبع، ويدعم رفع حرارة الجسم وبالتالي زيادة معدل الحرق.

ـ الالتزام بشرب الماء حتى دون الشعور بالعطش:
الجفاف في الشتاء يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل شرب الماء ضروريًا للحفاظ على معدل الحرق الطبيعي.

ـ تناول الشوربة الصحية قبل الوجبات: 
وتناول شوربة خضار أو عدس قبل الطعام يساعد على تقليل السعرات المتناولة خلال الوجبة.

ـ استخدام البهارات الحارقة للدهون:
الزنجبيل والقرفة والشطة ترفع حرارة الجسم وتزيد من معدل الحرق بشكل طبيعي.

ـ اختيار سناكس شتوية صحية:
مثل الذرة المسلوقة والبطاطا المشوية والمكسرات غير المملحة، وهي خيارات تمنح الشبع والدفء بدون زيادة الوزن.

ـ الاعتماد على المشروبات: الدافئة منخفضة السعرات
كالشاي الأخضر، والكركديه الدافئ، والقهوة بدون سكر كبدائل صحية للمشروبات الشتوية عالية السعرات مثل السحلب والهوت شوكليت.

ـ زيادة الحركة داخل المنزل:
ذكرت تقارير نشرت فيNIH، أن حتى الأنشطة المنزلية البسيطة مثل صعود السلم أو المشي في المكان 10 دقائق بعد كل وجبة ترفع معدل الحرق بشكل كبير.

ـ التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان:
انخفاض فيتامين D في الشتاء قد يزيد الشهية، لذا فإن التعرض للشمس يساعد على تنظيم الشهية والوزن.

ـ النوم المبكر وتجنب السهر:
ويزيد السهر من هرمون الجوع "غريلين" ويزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات.

ـ تناول إفطار غني بالألياف:
مثل الشوفان بالمكسرات أو الفواكه، حيث تساعد الألياف على الشبع لفترات طويلة وتحافظ على مستوى الطاقة خلال اليوم.

بالصور

