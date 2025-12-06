وظائف خالية بهذه المؤسسات .. قدم الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حاجتها لشغل وظائف جديدة في تخصص فني مراقبة أغذية عن طريق الانتداب من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية دز رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولائحة الموارد البشرية بالهيئة.

وظائف خالية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

ويأتي الإعلان في إطار دعم منظومة التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة ، أن باب التقدم متاح للعاملين بمختلف المستويات الوظيفية في جميع المحافظات للقيام بالأعمال المعاونة لمفتشي الأغذية خلال إجراءات التفتيش والرقابة.

وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي
الحصول على مؤهل فني مناسب، مع منح أولوية للحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة أو دراسات عليا في مجال سلامة الغذاء
الحصول على آخر تقريرين تقويم أداء بمرتبة كفء
ألا يكون المتقدم قد حصل على جزاءات تأديبية أو محالا للمحاكمة
الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل
المعرفة باللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة

وتشمل المستندات المطلوبة
بيان حالة وظيفية حديث معتمد
سيرة ذاتية باللغة العربية
صورة المؤهل الدراسي والدراسات العليا إن وجدت
بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية وصور منها
إفادة تثبت أن المتقدم على وظيفة دائمة بموازنة الدولة
صورة بطاقة الرقم القومي سارية

ويستمر تلقي الطلبات عبر الرابط الإلكتروني المعلن لمدة أسبوعين، ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة للشروط.

وظائف بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعيين للعمل بديوان عام الهيئة ومواقعها المختلفة على مستوى الجمهورية، ضمن خطتها لتعزيز القدرات البشرية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

وشمل الإعلان وظائف مهندس ومحاسب وفني وسائق، حيث اشترطت الهيئة الحصول على المؤهل الدراسي المناسب؛ بكالوريوس للهندسة والتجارة، ودبلوم صنايع للوظائف الفنية، مع وجود رخصة قيادة درجة ثانية للمتقدمين على وظيفة سائق، وألا يزيد سن المتقدمين للوظائف الفنية والسائقين على 40 عاما.

كما تضمنت الشروط العامة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السيرة، وألا يقل عمره عن 18 عاما مع ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة والكشف الطبي.

وطالبت الهيئة المتقدمين بتقديم أوراقهم مرفقة بالمستندات المطلوبة، وتشمل صور المؤهل الدراسي، بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد، ورخصة القيادة لوظيفة سائق، على أن يتم إرسالها إلى مدير عام الموارد البشرية بالهيئة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.

