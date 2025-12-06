قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
بأسلوب السحب.. القبض على لص سرق أسلاك الكهرباء من المساكن بالقاهرة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من مسكنها مستقلاً مركبة تروسيكل بالقاهرة.


بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها (نقاش"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “سحب الأسلاك”.

واعترف بإرتكاب واقعتان أخرتان بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه. 
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

