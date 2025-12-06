بأسلوب السحب.. القبض على لص سرق أسلاك الكهرباء من المساكن بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من مسكنها مستقلاً مركبة تروسيكل بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة التروسيكل وقائدها (نقاش"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “سحب الأسلاك”.

واعترف بإرتكاب واقعتان أخرتان بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة - مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.