طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تفاصيل جديدة بشأن دور البرد المنتشر، مشيرا إلى أن من السهل الوقاية منه من خلال اتابع بعض الإجراءات.

واكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فصل الشتاء يشهد انتشاراً سريعاً للفيروسات، حيث تنتقل العدوى بسهولة "من أقل لمسة أو عطسة"، ما يتسبب في مشاكل صحية متكررة خلال هذه الفترة، كما أن كثيرين يقعون في "فخ العدوى" بسبب ضعف إجراءات الوقاية، مشيراً إلى ضرورة معرفة كيفية حماية أنفسنا، وكيفية التعافي السريع عند الإصابة بنزلات البرد أو الالتهابات الموسمية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

