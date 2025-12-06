اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين

قامت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل لجان التصويت لمتابعة سير العملية من بدايتها، والاطمئنان على انتظام الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة في كافة مراحل التصويت على زيادة المعاشات وباقي بنود جدول الأعمال.

ورصدت اللجنة مدى الالتزام داخل مقار اللجان، ومطابقة تنفيذ الإجراءات للقواعد المنظمة، إلى جانب متابعة استقبال الأعضاء، لضمان التعبير السليم عن إرادة جموع المحامين.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية منذ التاسعة صباحًا وسط أجواء من التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المحامين من مختلف أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي المهم.

وأكد نقيب المحامين، خلال تفقده اللجان، أهمية المشاركة الواسعة باعتبار الجمعية خطوة جوهرية لتعزيز الخدمات والرعاية النقابية.

وأوضح أعضاء اللجنة القضائية أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة حتى انتهاء التصويت، بما يضمن إجراء العملية في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.