محافظ الجيزة: ضبط 2567 قضية تموينية بإجمالي 196طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق بشكل دوري.

واطّلع المحافظ ، على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد عدلي الجمال الخاص بنتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة والتي نُفذت بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر كامل.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2567 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 196 طن سلع ومواد غذائية و33 الف لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات 1427 قضايا في مجال المحال العامة لإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي.

وتضمنت المضبوطات 99 قضية في مجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، خل، ومواد غذائية متنوعة).

وفي قطاع المخابز تم ضبط 1034 قضية للاستيلاء على دقيق بلدي مدعوم ، وإنتاج خبز أقل من المواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 28 طنًا.

كما تمكنت الجهود من ضبط 4 قضايا في مجال البدالين التموينيين لتجميع والاستيلاء على سكر وزيت طعام تمويني مدعوم من قبل الدولة، بإجمالي 7 أطنان و 566 لترًا.

وفي مجال المواد البترولية تم ضبط 3 قضايا لتجميع واستيلاء على بنزين (80 و92) وسولار واسطوانات بوتاجاز مدعومة من الدولة، بإجمالي مضبوطات بلغت 17500 لترًا.

وأكد المهندس عادل النجار، أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع التموينية والبترولية المدعومة مشددًا على استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز لضبط الأسواق وردع المخالفين بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على حقوق المواطنين.