رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
محافظات

محافظة الجيزة تزيل 144 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال نوفمبر

أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لجميع أشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الحفاظ الأراضي الزراعية . 

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة وبالتعاون مع المراكز المعنية تمكنت خلال الفترة من 1 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 من إزالة 144 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق 10 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحات بلغت 5 أفدنة و3 قراريط و12 سهمًا، حيث تمت الإزالات بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشملت أعمال الإزالة نطاقات واسعة بعدة قرى وتوابع من بينها المنصورية وبرقاش ومنشأة رضوان وجزيرة محمد وطناش فضلًا عن قرى أبو غالب والقطا وبهرمس وبني سلامة بحي الوراق ومركز منشأة القناطر وكفر الضبعى وبرويش والمقاطفية وكفر تركي وميت القائد والبليدة بنطاق مركز العياط . 


كما امتدت الحملات إلى منشأة البكاري والمنوات ومنيل شيحة التابعة لمركز ابو النمرس وصفط اللبن وأبو رواش وناهيا بمركز كرداسة، والجزيرة الشقراء التابعة لمركز الصف. 


وشملت الإزالات كذلك نواحي أم خنان ودهشور قبلي ومنا الأمير بنطاق مركز البدرشين والحوامدية والقبابات والحلف الغربي بمركز أطفيح إلى جانب مناطق سقيل والزيدية وشنباري بمركز أوسيم.


وفي هذا الإطار كلف المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن لاستمرار تنفيذ حملات المتابعة اليومية ورصد أي محاولات جديدة للتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها.


من جانبه، أكد المهندس خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة بالجيزة أن المديرية تعمل بشكل متواصل مع رؤساء المراكز والمدن وفق خطة واضحة لرصد ومتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بلجان مشتركة للمرور اليومي على القرى والتوابع، والتأكد من الالتزام الكامل بعدم تغيير طبيعة الأرض الزراعية.

ازالة بناء مخالف محافظة الجيزة اخبار الجيزة

