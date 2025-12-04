القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

في ظل انتشار عدد من الشائعات والتحذيرات على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحية اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية، خرج الدكتور الحسيني محمد، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، لينفي تلك المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً أن الوضع الصحي والرقابي مستقر وآمن.

الرقابة البيطرية: جهود مستمرة لضمان سلامة الغذاء



أكد الدكتور الحسيني محمد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تمارس دورها الرقابي بشكل مكثف ومستمر على مختلف الأسواق.

رقابة شاملة على:

محلات بيع اللحوم الحمراء

منافذ بيع الدواجن

محلات بيع الأسماك

منتجات اللحوم والأسماك والدواجن

وأوضح أن هذه الحملات لا تُنفَّذ بشكل منفرد، بل تتم بتنسيق كامل بين عدة جهات رقابية لضمان أعلى درجات سلامة الغذاء.



غرق في حمام السباحة.. القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف ابن بورسعيد

حالة من الحزن الشديد سيطرت على جميع المواطنين بعد وفاة السباح الطفل يوسف محمد ابن بورسعيد ولاعب نادي الزهور، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، وتصدر اسم الراحل مؤشرات البحث.

وكشف المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، الذي رحل عن عمر 12 عامًا، ما وصفه بـ"الإهمال الجسيم" الذي أودى بحياة نجله خلال منافسة رسمية، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهت له بشأن تعاطي منشطات كانت قاسية وغير منطقية.



مواد منشطة



وقال المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، إن ابنه تعرض لعملية تشريح بعد انتهاء الأزمة بدعوى من البعض بأنه تناول مواد منشطة، متسائلًا بحزن شديد "هل يُعقل أن يُتهم طفل لم يتجاوز 12 عامًا بأنه يتعاطى منشطات؟ كيف أسمح أنا كأب أن أؤذي ابني؟".

وأوضح المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، أن العائلات غير مسموح لها بالتواجد قرب حمام السباحة خلال السباقات، وأنه كان يتابع السباق من المدرجات، مضيفًا: "بعد انتهاء السباق يتم إخلاء المسبح مباشرة، كان هناك 10 حكام لـ10 لاعبين، ومع ذلك لم ينتبه أحد ليوسف ".

وأشار المهندس محمد عبدالملك، والد السباح الصغير يوسف، إلى أن الرؤية من موقع الحكام أوضح بكثير من رؤية الأهالي من المدرجات، ولم يتم التعامل مع حالة نجله في الوقت المناسب، مؤكدًا أن يوسف كان يخضع لرقابة طبية وغذائية صارمة باعتباره مشروع بطل يتم تجهيزه للمنافسات الكبرى.

150 ألف جنيه دافعة واحدة.. انخفاض أسعار السيارات في مصر والشعبة تكشف مفاجأة

تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض كبير في الأسعار، وعودة السوق تدريجيًا إلى حالة شبه مستقرة بعد موجة من الارتفاعات السابقة.

ويأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنافسية التي ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مكانة المنتج المحلي.

السوق يستعيد نشاطه تدريجيًا

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأ «يستعيد نفسه ويعود تدريجيًا» إلى وضعه الطبيعي.

فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية

تشهد هذه الفترة من كل عام ارتفاعا في نسب الإصابات بالأمراض التنفسية، لكن هذا العام هناك إصابات أعلى، وهو ما جعل المواطنين في حالة قلق، وأن البعض يسأل هل المنتشر حاليا “فيروس ماربورج” أم هناك فيروس جديد.

وكشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري أمراض البيكتريا والمناعة، عن معلومات مهمة للغاية بشأن فيروس ماربورج، إضافة إلى الإرشادات اللازمة للوقاية منه.



وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: "هناك مصداقية كاملة، ولا توجد أي حالات مصابة، ولم يتم رصد حالة واحدة. كما أنه لا ينتقل مثل الفيروسات التنفسية عبر الهواء، بل ينتقل من خلال ملامسة سوائل جسم المرضى لفترة طويلة".



الصحة تحذر المسافرين من بعض الأدوية الممنوعة في الخارج.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك أدوية قد تكون ممنوعة في بعض الدول، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق قبل السفر.

مجموعة من الأدوية الممنوع تداولها خارج البلاد

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة بصباح الخير يا مصر، إن من بين هذه الأدوية المهدئات، وبعض الأدوية النفسية، وأدوية الهرمونات وكمال الأجسام، كما أن بعض أدوية نزلات البرد والإنفلونزا قد تكون ممنوعة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان.

أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة

رصد برنامج صباح الخير يا مصر حالة الطقس اليوم، وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة.



تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا. كما توجد فرص أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق حلايب وشلاتين، يصاحبها نشاط رياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 5 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.66 جنيه للبيع و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.60 جنيه للبيع، و55.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 63.37 جنيه للبيع، 63.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4821 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5625 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6428 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45000 جنيها.