محافظات

مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والسفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم الخميس، مكتب تصديقات وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية الجديدة، بمدينة كفر الشيخ.

حضر الافتتاح الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، و أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك في إطار توسيع منظومة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمواطنين ومجتمع الأعمال، وتأكيدًا على تكامل الجهود بين الجهات المعنية لدعم الخدمات القنصلية داخل المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح المكتب يمثل نقلة خدمية كبرى، مشيرًا إلى أن وجود مكتب للتصديقات داخل المحافظة يُزيل عن كاهل المواطنين أعباء السفر للمحافظات الأخرى، ويعزز خدمات مجتمع الأعمال من خلال تسهيل إجراءات المستندات التجارية والمالية.

وأشار إلى أن افتتاح المكتب الجديد يأتي بالتوازي مع تطوير مكتب تصديقات الخارجية الأول بديوان عام المحافظة، والذى سيتم افتتاحه قريباً لرفع كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمة لأهالينا.

ووجه خالص الشكر والتقدير للدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لما قدّمه من دعم فعّال في سرعة اعتماد وتجهيز مكتب التصديقات بالمحافظة، وحرصه على تيسير الخدمات القنصلية للمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية الاستماع لمقترحات منتسبي الغرفة التجارية لضمان تقديم خدمة تلائم احتياجات القطاع التجاري والصناعي، مع توفير دعم كامل للمكتب لضمان انتظام العمل وجودة الأداء، بما يحقق رضا المواطنين ويُسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي داخل المحافظة.

من جانبه، أكد السفير حداد الجوهري، أن افتتاح المكتب يأتي في إطار خطة وزارة الخارجية للتوسع في خدماتها القنصلية وتقريبها من المواطنين، مشيرًا إلى تطوير منظومة التصديقات عبر تحديث الإجراءات واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب رؤية الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتسهيل التعاملات الدولية.

وأشار إلى أن مكتب تصديقات الخارجية يعد من أهم المكاتب الخدمية لكونه الجهة المعنية باعتماد المستندات الرسمية والدراسية والتجارية والأحوال الشخصية للاستخدام الدولي، مما يمنحها الصفة القانونية خارج البلاد.

وتابع: ويوفر على المواطنين الوقت والجهد داخل محافظتهم بدلًا من الانتقال إلى محافظات أخرى، الأمر الذي يرفع من مستوى الخدمات الحكومية بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، لحرصه على تقديم خدمة قنصلية متميزة ومتكاملة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بهذا التعاون، مؤكدًا أن المبنى الجديد للغرفة يمثل إضافة نوعية لأهالي كفرالشيخ وقطاع الأعمال، وأنه أصبح منصة متكاملة لاستقبال الوفود الأجنبية والعربية وتقديم خدمات الشباك الواحد للتجار والمستثمرين.

جدير بالذكر أن الغرفة التجارية تقدم الخدمات من خلال منظومة شاملة بنظام الشباك الواحد، تضم السجل التجاري المميز، والرقابة على الصادرات والواردات، والضرائب، والبريد المميز، ومصر للمقاصة، والشهر العقاري، وغيرها من الخدمات، بما يدعم تطوير بيئة العمل ويعزز النشاط الاقتصادي داخل محافظة كفر الشيخ.

