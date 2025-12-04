قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لإتاحة خدمات التصديقات.. بروتوكول تعاون مشترك بين كفر الشيخ والخارجية

محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة كفرالشيخ ووزارة الخارجية، ممثلة في السفير حداد عبدالتواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

جاء هذا البروتوكول لإتاحة مكتب تصديقات معتمد داخل مقر الغرفة التجارية بكفرالشيخ، بما يضمن تقديم خدمات قنصلية متكاملة لأبناء المحافظة دون عناء السفر للمحافظات الأخرى.

ووقع البروتوكول عن محافظة كفرالشيخ، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، ووقع السفير حداد عبد التواب، الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عن وزارة الخارجية، دعماً لخدمة المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن توفير مكتب للتصديقات سيُخفف الأعباء عن المواطنين، ويُسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، لافتاً إلى تقديم المحافظة كل ما يلزم لإنجاح عمل المكتب، بما يضمن خدمة سريعة ومميكنة تليق بأهالي كفرالشيخ.

من جانبه، أشاد السفير حداد الجوهري بالتعاون البنّاء مع المحافظة، مؤكدًا أن افتتاح مكاتب جديدة للتصديقات بالمحافظات يأتي ضمن خطة وزارة الخارجية للتيسير على المواطنين وتعزيز انتشار الخدمات القنصلية، فضلاً عن تدريب العاملين بالمكتب على أعلى مستوى لضمان دقة الخدمة وسرعة الإنجاز، في إطار تطوير منظومة الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.

