خلال تفقده مدرسة ثانوية.. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمنصة كيرو| صور

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، زيارة ميدانية اليوم إلى مدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية بنين التابعة لإدارة بلطيم التعليمية لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، للاطمئنان على حسن انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

كما أشاد وكيل الوزارة بتفعيل منصة "كيرو" اليابانية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتفقد وكيل الوزارة الصف الأول الثانوي، وناقش الطلبة حول آلية الدخول على المنصة، وتفاعل معهم للوقوف على مدى الاستفادة من المحتوى المقدم والتحديات التي قد تواجههم.

وأكد الدكتور علاء جودة، أهمية الدعم الفني للطلبة، وتذليل أية عقبات لضمان الاستفادة القصوى من المنصة، مشيدًا بحماس الطلبة تجاه البرمجة والذكاء الاصطناعي، وموجهًا بضرورة المتابعة المستمرة داخل الفصول.

رافقه في الزيارة كل من الدكتور أيمن العيسوي، مدير إدارة اللامركزية بالمديرية وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية المنصة للمدارس وتوفير الدعم الكامل للمعلمين والطلاب لتفعيل المنصة بكفاءة، تماشياً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية مهارات المستقبل لدى الطلاب.