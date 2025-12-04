قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
أخبار البلد

محمد إبراهيم

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة بما فيها الجهود المصرية الأمريكية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية فى إطار إتفاق شرم الشيخ للسلام  كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين .

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين .

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على الدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم السلام والإستقرار بالمنطقة ، كما أشاد بالقدرات التنظيمية والمستوى المتميز لفعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025 " وما يتضمنه من عرض لأحدث الأسلحة والمعدات من مختلف كبرى شركات وجهات الصناعات الدفاعية حول العالم.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

