عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صدمة للنجم المصري عمر مرموش على الرغم من تألقه في مباراة وولفرهامبتون الماضية، ضمن منافسات الجولة رقم 23، من مباريات البريميرليح موسم 2025-26.

جدير بالذكر أن قاد عمر مرموش فريق مانشستر سيتي، السبت الماضي، للفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة رقم 23، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

تمكن عمر مرموش من إحراز هدف مانشستر سيتي الأول في شباك وولفرهامبتون في الدقائق الأولى من المباراة، كما حرمه القائم الأيسر من تسجيل الهدف الثاني.

رحيل مرموش عن مانشستر سيتي

بحسب صحيفة «الصباح» التركية الشهيرة، فإن جوارديولا وافق على رحيل عمر مرموش على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن هناك تنافس قوي بين عدة أندية للظفر بخدمات الدولي المصري عمر مرموش، وأبرزهم ثنائي الدوري التركي المكون من: (جالاتا سراي- فنربخشة)، بالإضافة إلى توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مرموش قد وقع على عقد مدته 4 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي، العام الماضي وبالتحديد يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكلفت صفقة عمر مرموش خزينة فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو تم دفعها إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

عروض أوروبية لضم عمر مرموش

تصدر عمر مرموش، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

تضمنت القائمة بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي اهتمام الأندية بخدمات مرموش في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، ما فتح الباب أمام إمكانية الرحيل المؤقت للنجم المصري عن صفوف الفريق السماوي.

ويملك عمر مرموش سجلًا تهديفيًا لافتًا، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما بعد مشاركاته المحدودة هذا الموسم مع السيتي.