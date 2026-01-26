قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
أصل الحكاية

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صدمة للنجم المصري عمر مرموش على الرغم من تألقه في مباراة وولفرهامبتون الماضية، ضمن منافسات الجولة رقم 23، من مباريات البريميرليح موسم 2025-26.

جدير بالذكر أن قاد عمر مرموش فريق مانشستر سيتي، السبت الماضي، للفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة رقم 23، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

تمكن عمر مرموش من إحراز هدف مانشستر سيتي الأول في شباك وولفرهامبتون في الدقائق الأولى من المباراة، كما حرمه القائم الأيسر من تسجيل الهدف الثاني.

رحيل مرموش عن مانشستر سيتي 

بحسب صحيفة «الصباح» التركية الشهيرة، فإن جوارديولا وافق على رحيل عمر مرموش على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن هناك تنافس قوي بين عدة أندية للظفر بخدمات الدولي المصري عمر مرموش، وأبرزهم ثنائي الدوري التركي المكون من: (جالاتا سراي- فنربخشة)، بالإضافة إلى توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مرموش قد وقع على عقد مدته 4 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي، العام الماضي وبالتحديد يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكلفت صفقة عمر مرموش خزينة فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو تم دفعها إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

عروض أوروبية لضم عمر مرموش 

تصدر عمر مرموش، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

تضمنت القائمة بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي اهتمام الأندية بخدمات مرموش في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، ما فتح الباب أمام إمكانية الرحيل المؤقت للنجم المصري عن صفوف الفريق السماوي.

ويملك عمر مرموش سجلًا تهديفيًا لافتًا، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما بعد مشاركاته المحدودة هذا الموسم مع السيتي.

