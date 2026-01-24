تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بأداء الدولي المصري عمر مرموش، بعد تسجيله هدف في شباك وولفرهامبتون.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل عمر مرموش الهدف الأول في الدقيقة 6 بعد تلقيه تمريرة رائعة من نونيز ليحولها في الشباك، فيما أضاف أنطوان سيمينو الهدف الثاني للسيتيزنز.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: “هناك من يهتم بالأرقام. تمريرات حاسمة، أهداف، تمريرات حاسمة، أهداف، تمريرات حاسمة، أهداف، لذا أنا سعيد بأداء عمر وحيويته، لقد حققنا الفوز”.

وتابع: “في الموسم الماضي، عندما انضم إلينا، كان أداؤه مذهلاً خلال شهرين أو ثلاثة، لولا وجوده، لما كان من الممكن التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إنه لاعب مميز”.

وأوضح: "يتمتع بحس تهديفي عالٍ، وديناميكية، وطاقة كبيرة، وتحركات ممتازة. أراه أقرب إلى المهاجم الصريح، وليس جناحًا بالمعنى الحرفي. لكنه لاعب بارع في التحولات الهجومية. أنا سعيدٌ جدًا به".

وأشار إلى مارك جيهي يُحسّن أداء مانشستر سيتي بالفعل بعد مشاركته الأولى مع الفريق

واختتم: “لا بد أن يكون قائد كريستال بالاس مميزًا، أنا سعيدٌ جداً لأجله، إنه يطالبنا دائمًا بالتحسن، اللاعبون الجيدون يتأقلمون بسرعة ويفهمون اللعبة جيدًا، ولهذا السبب”.