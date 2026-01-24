قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
رياضة

رهان كسبان.. إعلامي يتغنى بأداء عمر مرموش مع مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بـ أداء اللاعب عمر مرموش مع مانشستر سيتي.

عمر مرموش

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمر مرموش من أول لمسة وهو أساسي مع مانشستر سيتي يهز الشباك بعد عودته هدف بيأكد إن ثقة جوارديولا في مكانها الصحيح.. رهان كسبه المدرب من جديد ".

تطور جديد شهده مصير عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي مع السيتيزن،  بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع النجم المصري.

وكشفت تقارير صحفية جديدة، أن مرموش أصبح يرتبط بالانضمام إلى وجهة أوروبية جديدة نظراً لقلة مشاركاته تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقع عمر مرموش على عقد مدته 4 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي، العام الماضي وبالتحديد يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكلفت صفقة عمر مرموش خزينة فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو تم دفعها إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبلغ الراتب السنوي الذي سيحصل عليه مرموش مع السيتي، 16 مليون يورو وهو 8 أضعاف ما كان يتقاضاه مع آينتراخت فرانكفورت (2 مليون يورو).

عروض أوروبية لضم مرموش 

تصدر عمر مرموش، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

تضمنت القائمة بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي اهتمام الأندية بخدمات مرموش في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، ما فتح الباب أمام إمكانية الرحيل المؤقت للنجم المصري عن صفوف الفريق السماوي.

ويملك عمر مرموش سجلًا تهديفيًا لافتًا، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما بعد مشاركاته المحدودة هذا الموسم مع السيتي.

ورغم مشاركته في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لم يبدأ مرموش أساسيًا سوى في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا هدفًا واحدًا

عرض جديد لضم عمر مرموش

وحسب "Haberler" التركية فإن فناربخشة بدأ إجراءات التعاقد مع عمر مرموش من صفوف مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يجتمع مسئولو النادي التركي مع وكيل اللاعب وإدارة مانشستر سيتي في إنجلترا هذا الأسبوع، ويبحث مرموش عن فريق يضمن له المشاركة ومن المتوقع أن يتقدم فناربخشة بعرض لاستعارة اللاعب.

ولم ينجح فنربخشة في التعاقد مع ألكسندر سورلوث من صفوف أتلتيكو مدريد وداروين نونيز من صفوف الهلال السعودي، وأصبح يهدف للتعاقد مع عمر مرموش الذي تراجع مستواه في مانشستر سيتي.

مرموش مانشستر سيتي الاهلي الزمالك

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 74 لـ عيد الشرطة

وزير التربية والتعليم

مناسبة وطنية خالدة .. وزير التعليم يهنئ الرئيس بالذكرى 74 لعيد الشرطة

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية تهنئ رجال الشرطة وتثمن دورهم في حفظ أمن وأمان مصر والمصريين

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

