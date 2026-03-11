توم واريك: الولايات المتحدة تحاول فرض قوتها العسكرية عبر تدمير الصواريخ والمسيرات الإيرانية

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، إنّ الولايات المتحدة وإيران تحاولان فرض قوتهما العسكرية، فالولايات المتحدة تفعل ذلك عبر تدمير الصواريخ والمسيرات الإيرانية، واستهداف منصات إطلاق الصواريخ ومصانع تصنيع الصواريخ الباليستية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأمريكية شنت هجمات على البحرية الإيرانية بعد نشر ألغام في مضيق هرمز، ما صعّب مرور السفن التجارية والعسكرية في المضيق الحيوي.

إيران ترد عبر الهجمات الجوية والصاروخية

وأشار واريك إلى أن إيران ردّت بإرسال طائرات مسيرة وصواريخ نحو عواصم مجلس التعاون الخليجي، مما أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين في بعض دول الخليج.

وأكد أن الرد الإيراني يعكس قدرة طهران على فرض معادلات معقدة رغم الضربات الأمريكية، مما يعقد المشهد العسكري ويجعل السيطرة على الأحداث أكثر صعوبة.

تقييم الأهداف الأمريكية

وأضاف توم واريك أن بعض الأهداف التي أعلنت الولايات المتحدة تحقيقها في بداية الحرب قد تم تحقيقها جزئياً، لكن المحللين يرون أن إيران لن تستسلم قريباً، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى الإيراني الحالي يتمتع بموقف أكثر صرامة وتشدداً، مما يجعل التوصل إلى تسوية سريعة أمراً غير مرجح.

