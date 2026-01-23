5 أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد مع عمر مرموش.. هل يرحل من مانشستر سيتي؟

تطور جديد شهده مصير عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي مع السيتيزن، بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع النجم المصري.

وكشفت تقارير صحفية جديدة، أن مرموش أصبح يرتبط بالانضمام إلى وجهة أوروبية جديدة نظراً لقلة مشاركاته تحت قيادة بيب جوارديولا.

عقد عمر مرموش مع السيتي

وقع عمر مرموش على عقد مدته 4 سنوات ونصف مع مانشستر سيتي، العام الماضي وبالتحديد يناير 2025، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكلفت صفقة عمر مرموش خزينة فريق مانشستر سيتي، 80 مليون يورو تم دفعها إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبلغ الراتب السنوي الذي سيحصل عليه مرموش مع السيتي، 16 مليون يورو وهو 8 أضعاف ما كان يتقاضاه مع آينتراخت فرانكفورت (2 مليون يورو).

عروض أوروبية لضم مرموش

تصدر عمر مرموش، عناوين سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أصبح هدفًا لخمسة أندية أوروبية كبرى، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين.

تضمنت القائمة بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويأتي اهتمام الأندية بخدمات مرموش في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يشارك اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأول بقيادة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، ما فتح الباب أمام إمكانية الرحيل المؤقت للنجم المصري عن صفوف الفريق السماوي.

ويملك عمر مرموش سجلًا تهديفيًا لافتًا، بعدما سجل 76 هدفًا في 251 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، ما يجعله حلًا جذابًا لمشكلة العمق الهجومي لدى العديد من الأندية الأوروبية، لاسيما بعد مشاركاته المحدودة هذا الموسم مع السيتي.

ورغم مشاركته في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لم يبدأ مرموش أساسيًا سوى في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا هدفًا واحدًا

عرض جديد لضم عمر مرموش

وحسب "Haberler" التركية فإن فناربخشة بدأ إجراءات التعاقد مع عمر مرموش من صفوف مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يجتمع مسئولو النادي التركي مع وكيل اللاعب وإدارة مانشستر سيتي في إنجلترا هذا الأسبوع، ويبحث مرموش عن فريق يضمن له المشاركة ومن المتوقع أن يتقدم فناربخشة بعرض لاستعارة اللاعب.

ولم ينجح فنربخشة في التعاقد مع ألكسندر سورلوث من صفوف أتلتيكو مدريد وداروين نونيز من صفوف الهلال السعودي، وأصبح يهدف للتعاقد مع عمر مرموش الذي تراجع مستواه في مانشستر سيتي.