علي أبو جريشة: لولا محمد صلاح ومرموش لخرج المنتخب مبكراً من أمم إفريقيا

علَقَ علي أبو جريشة نجم النادي الاسماعيلي السابق على أداء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المنقضية التي أقيمت بالمغرب وتوج بها المنتخب السنغالي على حساب أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله بابي جاي.

وقال علي أبو جريشة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :



حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لعب جميع المباريات بطريقة لعب واحدة ، وهو أمر غير مقبول، فكان يجب خوض كل مباراة وفقاً للفريق المنافس وما يمتلك من لاعبين، والتحفظ الدفاعي الزائد كان وراء الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف في الدور نصف النهائي.

وتابع: محمد صلاح وعمر مرموش ظهرا بشكل مميز خلال بطولة أمم إفريقيا ، وسجل الأول أربعة أهداف بينما سجل الثاني هدفين ، ولولا هذا الثنائي لما تأهل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي وكان سيودع البطولة مبكراً.