غياب لاعبي منتخب مصر.. «كاف» يكشف التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025/26، التي أقيمت على الأراضي المغربية، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي.

وشهدت القائمة المثالية حضورًا لافتًا لنجوم المنتخب المغربي، بواقع أربعة لاعبين هم: ياسين بونو، نصير مزراوي، أشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، بعد الأداء القوي الذي قدمه «أسود الأطلس» خلال البطولة.

كما ضم التشكيل أربعة لاعبين من منتخب السنغال بطل المسابقة، وهم: بابي جاي، ساديو ماني، موسى نياخاتي، وإدريسا جاي، في تأكيد على التفوق السنغالي خلال مشوار البطولة.

وشملت الاختيارات أيضًا ثلاثة لاعبين من منتخب نيجيريا، صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي غابت فيه أسماء لاعبي منتخب مصر عن التشكيل، رغم وصول «الفراعنة» إلى الدور نصف النهائي.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – موسى نياخاتي – كالفين –أشرف حكيمي

خط الوسط: إدريسا جاي – بابي جاي – أديمولا لوكمان

خط الهجوم: إبراهيم دياز – فيكتور أوسيمين – ساديو ماني.