قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مزدوجي الجنسية.. اتحاد الكرة يجري محاولات مع لاعب فرنسي لارتداء قميص منتخب مصر

إبراهيم وحسام حسن
إبراهيم وحسام حسن
عبدالله هشام

أجري إبراهيم حسن بالجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني محاولات مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني  من أجل الانضمام إلى الفراعنة الكبار.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباريات ودية أمام السعودية وإسبانيا خلال شهر مارس المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

كما تجري اتصالات مكثفة من جانب اتحاد الكرة لإقناع هيثم حسن لارتداء قميص منتخب مصر الوطني في المونديال.

كان وسيم أحمد، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، نفي ما تردد بشأن طلب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، الحصول على مقابل مادي نظير تمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن ما أُثير في هذا الشأن ناتج عن سوء فهم كبير ولا يمت للحقيقة بصلة.

وقال وسيم أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بصفته عضوًا بلجنة المحترفين والمسؤول عن ملف التواصل مع هيثم حسن منذ عام 2019، يؤكد أن اللاعب لم يطلب في أي وقت، سواء بنفسه أو عبر والده أو وكيله، أي مقابل مادي أو منفعة خاصة مقابل الانضمام لمنتخبات مصر.

وأضاف:«أشهد الله على ما أقول، لم يحدث ولو مرة واحدة أن طلب هيثم حسن أي أموال للانضمام للمنتخب، وهذا كلام أُحاسب عليه أمام الله».

وأوضح عضو اللجنة الفنية أن التصريحات التي صدرت من الكابتن ضياء السيد، وكذلك من قبل وائل جمعة، جاءت نتيجة سوء فهم من جانب الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مشددًا على أن اللاعب لا علاقة له بهذا الأمر.

وأشار وسيم أحمد إلى أنه كان حاضرًا في جميع المحادثات التي جرت مع اللاعب ووالده منذ عام 2019، باستثناء مكالمة واحدة فقط، وهي المكالمة التي تمت بين جهاز كيروش ووالد اللاعب، والتي أُسيء فهمها على أنها طلب مقابل مادي.

وأكد أن جميع المسؤولين الذين تواصلوا مع اللاعب، ومن بينهم حسام البدري، والدكتور إيهاب الكومي، ومحمد غرابة، ومحمد أبو حسين، وأحمد إيهاب، لم يواجهوا أي طلبات مالية من جانب اللاعب أو أسرته.

وتساءل وسيم أحمد:
«هل يُعقل أن كل هؤلاء لم يُطلب منهم أي مقابل، ويُطلب فقط من كيروش ووائل جمعة؟».

وكشف عضو اللجنة الفنية تفاصيل سوء الفهم، موضحًا أن والد اللاعب كان يستفسر عن «المشروع الفني» المقدم لنجله داخل المنتخب، وهو ما يتعلق بدور اللاعب، مركزه، فرص مشاركته، ورؤية الجهاز الفني له، إلا أن هذا الاستفسار فُهم بشكل خاطئ على أنه طلب مقابل مادي، ما أدى إلى إنهاء المكالمة سريعًا.

واختتم وسيم أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه التصريحات تسيء للاعب وتضر بملف مزدوجي الجنسية، مشددًا على أن التعامل مع هؤلاء اللاعبين يختلف، نظرًا لامتلاكهم أكثر من خيار دولي، وأن اختيارهم يتم بناءً على المشروع الفني وليس المساومة المادية

هيثم حسن إبراهيم حسن الدوري الإسباني منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد