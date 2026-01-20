يستعد منتخب مصر لكرة القدم النسائية لخوض بطولة كأس الامم الافريقية المغرب 2026، والتى ستقام خلال الفترة من 17 مارس وحتى 3 ابريل

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للكرة النسائية بقيادة أميرة يوسف إقامة معسكر تدريبي مغلق في الأيام المقبلة

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات



ويواجه منتخب مصر نظيره زامبيا يوم 18 مارس على ملعب العربي الزاولي

كما يواجه منتخب نيجيريا نظيره مالاوي بنفس اليوم

بينما يلتقي منتخب مصر مع مالاوي يوم 21 مارس على ملعب نفس الملعب ونيجيريا مع زامبيا بالجولة الثانية.

كما يواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا يوم 24 مارس على ملعب العربي الزاولي، وزامبيا مع مالاوي بنفس اليوم، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة