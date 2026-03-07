قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نتائج أولى جولات نهائي دوري السوبر للكرة الطائرة للآنسات

محمد سمير

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة للآنسات، والتي تشهد مشاركة 6 فرق تتنافس على اللقب، وهي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، المقاولون العرب، وادي دجلة، ودلفي.

وشهدت مباريات الجولة الأولى نتائج قوية، حيث تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق الفوز على نظيره دلفي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وفي مباراة أخرى، تغلب الأهلي على سبورتنج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، كما نجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وبهذه النتائج، حصد كل من الأهلي والزمالك ووادي دجلة أول ثلاث نقاط لهم في الدور النهائي للدوري.

وتتواصل منافسات الدور النهائي من الدوري السوبر الممتاز على مدار خمس جولات، في ظل صراع قوي بين الفرق المشاركة لحسم لقب البطولة في ختام الموسم.

