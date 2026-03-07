قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
رياضة

ماشفش ضربة جزاء.. الغندور يثير الجدل بشأن حكم الفار بمباراة الزمالك والاتحاد

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن حكم الفار في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هو حكم الفار اللي طرد كريم الديب ماشفش ضربة الجزاء اللي اتعرقل فيها شيكو بانزا ده أنا كنت فاكر الحكم رايح يشوفها".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

كريم الديب شيكو بانزا خالد الغندور والاتحاد السكندري

