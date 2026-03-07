ماشفش ضربة جزاء.. الغندور يثير الجدل بشأن حكم الفار بمباراة الزمالك والاتحاد

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن حكم الفار في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "هو حكم الفار اللي طرد كريم الديب ماشفش ضربة الجزاء اللي اتعرقل فيها شيكو بانزا ده أنا كنت فاكر الحكم رايح يشوفها".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.