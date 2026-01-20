دوري أبطال أوروبا| تشكيل بوروسيا دورتموند وتوتنهام

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بعد قليل
وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:-
حراسة المرمى :جريجور كوبيل
الدفاع: يان كوتو ، فالديمار أنطون ، نيكو شلوتربيك ، رامي بن سبعيني
خط الوسط: جود بيلينجهام ، فيليكس نميشا ، يوليان براندت ، سفينسون
الهجوم: سيرهو جيراسي ، كريم أديمي
بينماأعلن المدرب الدنماركي توماس فرانك عن تشكيل توتنهام أمام بوروسيا دورتموند وجء كالتالي:-
تشكيل توتنهام
فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، دانسو، سبينس؛ جراي، بيرغفال؛ أودوبير، تشافي سيمونز، كولو مواني؛ سولانكي.