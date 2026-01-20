قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا

إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي
إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي
حمزة شعيب

أعلن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي التشكيل الرسمي للفريقين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:
حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني
خط الوسط: باريلا، زيلينيسكي، ديماركو، سوتشيتش
خط الهجوم: لويس هنريكي، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

في المقابل، أعلن أرسنال تشكيله الذي ضم:
حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، موسكيرا، لويس-سكيلي
خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، إيزي
خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس

وجاءت قائمة بدلاء أرسنال كالتالي: أريزابالاجا، سيتفورد، بن وايت، جابرييل، نورجارد، ديكلان رايس، نوانيري، مارتن أوديجارد، مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس، كاي هافيرتز.

ويسعى الفريقان لمواصلة نتائجهما الإيجابية، إذ يدخل إنتر ميلان المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، عقب فوزه الأخير على أودينيزي بهدف دون مقابل، بينما يتربع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، ويطمح لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد بداية مثالية حقق خلالها ستة انتصارات متتالية.

وعلى صعيد ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال جدول مرحلة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من ستة انتصارات متتالية، في حين يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وتحمل المواجهة بين الفريقين طابعًا تاريخيًا، إذ سبق أن التقيا في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2003-2004، حيث فاز إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في لندن، قبل أن يرد أرسنال بانتصار عريض بنتيجة 5-1 في ميلانو. كما شهد ملعب “جوزيبي مياتزا” تسجيل هنريك مخيتاريان، لاعب وسط إنتر الحالي، أول أهدافه مع أرسنال عام 2018، فيما يطمح الفريق الإنجليزي لتسجيل هدفه رقم 400 في مشاركاته الأوروبية.

انتر ميلان ارسنال دوري ابطال اوروبا

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

