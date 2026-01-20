على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا

أعلن ناديا إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي التشكيل الرسمي للفريقين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: باريلا، زيلينيسكي، ديماركو، سوتشيتش

خط الهجوم: لويس هنريكي، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

في المقابل، أعلن أرسنال تشكيله الذي ضم:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، موسكيرا، لويس-سكيلي

خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس

وجاءت قائمة بدلاء أرسنال كالتالي: أريزابالاجا، سيتفورد، بن وايت، جابرييل، نورجارد، ديكلان رايس، نوانيري، مارتن أوديجارد، مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس، كاي هافيرتز.

ويسعى الفريقان لمواصلة نتائجهما الإيجابية، إذ يدخل إنتر ميلان المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، عقب فوزه الأخير على أودينيزي بهدف دون مقابل، بينما يتربع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، ويطمح لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعد بداية مثالية حقق خلالها ستة انتصارات متتالية.

وعلى صعيد ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال جدول مرحلة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من ستة انتصارات متتالية، في حين يحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وتحمل المواجهة بين الفريقين طابعًا تاريخيًا، إذ سبق أن التقيا في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2003-2004، حيث فاز إنتر ميلان بثلاثية نظيفة في لندن، قبل أن يرد أرسنال بانتصار عريض بنتيجة 5-1 في ميلانو. كما شهد ملعب “جوزيبي مياتزا” تسجيل هنريك مخيتاريان، لاعب وسط إنتر الحالي، أول أهدافه مع أرسنال عام 2018، فيما يطمح الفريق الإنجليزي لتسجيل هدفه رقم 400 في مشاركاته الأوروبية.