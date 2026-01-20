حكيمي يوجّه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب بعد خسارة نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال

وجّه أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب المغرب، رسالة مؤثرة إلى جماهير “أسود الأطلس”، عقب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بهدف دون مقابل، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي أُقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وانتهى بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وعبّر حكيمي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن مشاعره بعد أيام وصفها بالعصيبة، مؤكدًا أنه احتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث قبل توجيه كلمته للجماهير، مشيرًا إلى أن كل لحظة عاشها مع المنتخب، سواء في التدريبات أو المباريات، جسّدت قيمًا عظيمة، أبرزها الاحترام والإيثار والتواضع، والفخر بتمثيل الوطن.

وحرص قائد المنتخب المغربي على توجيه الشكر إلى جلالة الملك محمد السادس، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه في خروج النسخة الحالية من البطولة بأفضل صورة ممكنة، وتنظيمها على أرض المغرب، مؤكدًا أن هذا الدعم والرؤية كانا عاملين أساسيين في إنجاح الحدث القاري.

كما وجّه حكيمي الشكر إلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، تقديرًا لالتزامه وثقته الدائمة في المنتخب خلال مختلف المراحل، إضافة إلى الإشادة بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به “أسود الأطلس” طوال مشوار البطولة.

واختتم حكيمي رسالته بالتأكيد على أن ما مرّ به المنتخب في هذه البطولة يُعد أساسًا قويًا للمستقبل، مشيرًا إلى أن العقلية الجماعية والوحدة والطموح ستظل مفاتيح النجاح، وأن المنتخب المغربي سيواصل مسيرته مرفوع الرأس، حاملًا اسم بلاده بكل فخر في الاستحقاقات المقبلة.