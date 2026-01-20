قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
رياضة

حكيمي يوجّه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب بعد خسارة نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال

اشرف حكيمي
اشرف حكيمي
حمزة شعيب

وجّه أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب المغرب، رسالة مؤثرة إلى جماهير “أسود الأطلس”، عقب خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بهدف دون مقابل، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، الذي أُقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وانتهى بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وعبّر حكيمي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن مشاعره بعد أيام وصفها بالعصيبة، مؤكدًا أنه احتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث قبل توجيه كلمته للجماهير، مشيرًا إلى أن كل لحظة عاشها مع المنتخب، سواء في التدريبات أو المباريات، جسّدت قيمًا عظيمة، أبرزها الاحترام والإيثار والتواضع، والفخر بتمثيل الوطن.

وحرص قائد المنتخب المغربي على توجيه الشكر إلى جلالة الملك محمد السادس، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه في خروج النسخة الحالية من البطولة بأفضل صورة ممكنة، وتنظيمها على أرض المغرب، مؤكدًا أن هذا الدعم والرؤية كانا عاملين أساسيين في إنجاح الحدث القاري.

كما وجّه حكيمي الشكر إلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، تقديرًا لالتزامه وثقته الدائمة في المنتخب خلال مختلف المراحل، إضافة إلى الإشادة بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به “أسود الأطلس” طوال مشوار البطولة.

واختتم حكيمي رسالته بالتأكيد على أن ما مرّ به المنتخب في هذه البطولة يُعد أساسًا قويًا للمستقبل، مشيرًا إلى أن العقلية الجماعية والوحدة والطموح ستظل مفاتيح النجاح، وأن المنتخب المغربي سيواصل مسيرته مرفوع الرأس، حاملًا اسم بلاده بكل فخر في الاستحقاقات المقبلة.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان منتخب المغرب

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
فقر الدم
عزاء شقيق شيرين
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
