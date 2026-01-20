محكمة تورينو ترفض استئناف يوفنتوس وتؤيد أحقية رونالدو في 9.8 مليون يورو

خسر نادي يوفنتوس الإيطالي قضيته القانونية أمام لاعبه السابق ونجم النصر السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء.

وقضت محكمة العمل في مدينة تورينو بعدم أحقية يوفنتوس في استرداد مبلغ 9.8 مليون يورو، الذي سبق أن سدده لرونالدو في عام 2024، ضمن النزاع القائم بين الطرفين.

وكان الخلاف يدور حول اتفاقية تخفيض الرواتب التي أُبرمت خلال فترة جائحة كورونا، إلى جانب مطالبات مالية من جانب رونالدو تتعلق بأجور متأخرة تُقدّر بنحو 20 مليون يورو، عقب رحيله عن النادي في عام 2021 وانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وسعى يوفنتوس إلى استعادة المبلغ الذي دفعه لقائد المنتخب البرتغالي، إلا أن محكمة العمل رفضت الاستئناف الذي تقدم به النادي، بحسب ما أكدته شبكة "ذا أثلتيك".

وأظهرت وثائق جلسة استماع عُقدت في أبريل 2024 أن رونالدو وافق على تأجيل جزء من راتبه لدعم النادي ماليًا خلال الجائحة، قبل أن يؤكد لاحقًا عدم حصوله على كامل مستحقاته، مستندًا إلى وثيقة جانبية عُرفت إعلاميًا باسم "وثيقة رونالدو"، مطالبًا بمبلغ 19.6 مليون يورو كأجور متأخرة.

ورغم رفض هيئة التحكيم في وقت سابق اعتبار الاتفاقية باطلة أو وجود غش من جانب يوفنتوس، فإنها ألزمت النادي بسداد نصف المبلغ المستحق للاعب، بالإضافة إلى فوائد التأخير وتكاليف التقاضي.

وبعد تنفيذ الحكم، تقدم يوفنتوس باستئناف جديد للطعن عليه، في حين رفع رونالدو دعوى مضادة مطالبًا بالحصول على كامل مستحقاته ورفض استئناف النادي.

وفي قرارها الأخير، أكدت محكمة العمل في تورينو رفض استئناف يوفنتوس بشكل نهائي، ليبقى المبلغ الذي حصل عليه رونالدو في حوزته.