تعرف على القيمة التسويقية لأندية السوبر القطري الإماراتي

تستعد ملاعب الإمارات وقطر لاحتضان نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر على مدار 4 أيام، بمشاركة ثمانية أندية تمثل البلدين.

ويشارك من الجانب الإماراتي كل من شباب الأهلي والشارقة والجزيرة والوحدة، بينما يمثل الكرة القطرية الغرافة والأهلي والدحيل والسد.

وتشهد البطولة المستحدثة حضورا لافتا لعدد من النجوم البارزين في صفوف الأندية الثمانية ما يزيد من القيمة التسويقية للمسابقة بشكل كبير.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي العالمي فإن إجمالي القيمة السوقية للأندية الثمانية المشاركة يبلغ 47ر326 مليون يورو، وهو رقم يعكس حجم النجوم والخبرة الفنية التي تضمها الفرق المتنافسة في هذه البطولة.

ويأتي السد القطري على رأس قائمة الأندية الأعلى من حيث القيمة السوقية، بعدما بلغت قيمة لاعبيه 53ر63 مليون يورو، ليؤكد حضوره كأغلى الفرق المشاركة. أما مواطنه الدحيل فيأتي في المركز الثاني بقيمة تصل إلى 23ر52 مليون يورو، بينما يأتي شباب الأهلي الإماراتي ثالثًا بقيمة تبلغ 30ر46 مليون يورو، في مؤشر على التقارب النسبي بين كبار الأندية في البلدين.

وفي المرتبة الرابعة يظهر فريق الجزيرة بقيمة سوقية قدرها 65ر45 مليون يورو، يليه الشارقة خامسًا بقيمة 25ر37 مليون يورو، ثم الوحدة في المركز السادس بقيمة 43ر34 مليون يورو.

أما الغرافة فجاء سابعًا بقيمة 40ر27 مليون يورو، في حين يتذيل الأهلي القطري القائمة بقيمة بلغت 68ر19 مليون يورو.

وتنتظر الجماهير هذه البطولة بوصفها محطة مهمة لاختبار جاهزية الفرق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، وفرصة جديدة لتأكيد التفوق الفني وتبادل الخبرات بين الكرة الإماراتية والقطرية، لاسيما في ظل المستويات المميزة لبعض الأندية من البلدين على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة سواء في النسخة الحالية أو النسخ السابقة.