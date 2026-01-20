قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على القيمة التسويقية لأندية السوبر القطري الإماراتي

السوبر القطري الإماراتي
السوبر القطري الإماراتي
عبدالحكيم أبو علم

تستعد ملاعب الإمارات وقطر لاحتضان نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر على مدار 4 أيام، بمشاركة ثمانية أندية تمثل البلدين.

ويشارك من الجانب الإماراتي كل من شباب الأهلي والشارقة والجزيرة والوحدة، بينما يمثل الكرة القطرية الغرافة والأهلي والدحيل والسد.

وتشهد البطولة المستحدثة حضورا لافتا لعدد من النجوم البارزين في صفوف الأندية الثمانية ما يزيد من القيمة التسويقية للمسابقة بشكل كبير.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي العالمي فإن إجمالي القيمة السوقية للأندية الثمانية المشاركة يبلغ 47ر326 مليون يورو، وهو رقم يعكس حجم النجوم والخبرة الفنية التي تضمها الفرق المتنافسة في هذه البطولة.

ويأتي السد القطري على رأس قائمة الأندية الأعلى من حيث القيمة السوقية، بعدما بلغت قيمة لاعبيه 53ر63 مليون يورو، ليؤكد حضوره كأغلى الفرق المشاركة. أما مواطنه الدحيل فيأتي في المركز الثاني بقيمة تصل إلى 23ر52 مليون يورو، بينما يأتي شباب الأهلي الإماراتي ثالثًا بقيمة تبلغ 30ر46 مليون يورو، في مؤشر على التقارب النسبي بين كبار الأندية في البلدين.

وفي المرتبة الرابعة يظهر فريق الجزيرة بقيمة سوقية قدرها 65ر45 مليون يورو، يليه الشارقة خامسًا بقيمة 25ر37 مليون يورو، ثم الوحدة في المركز السادس بقيمة 43ر34 مليون يورو.

أما الغرافة فجاء سابعًا بقيمة 40ر27 مليون يورو، في حين يتذيل الأهلي القطري القائمة بقيمة بلغت 68ر19 مليون يورو.

وتنتظر الجماهير هذه البطولة بوصفها محطة مهمة لاختبار جاهزية الفرق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، وفرصة جديدة لتأكيد التفوق الفني وتبادل الخبرات بين الكرة الإماراتية والقطرية، لاسيما في ظل المستويات المميزة لبعض الأندية من البلدين على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة سواء في النسخة الحالية أو النسخ السابقة.

السوبر القطري الإماراتي قطر الامارات بطولة السوبر كرة قدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام الخولي

حسام الخولي: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف حماية الطبقة المتوسطة

أحمد موسى

كتاب أسرار| تحدي عاجل من أحمد موسى على الهواء

وزير الصحة

مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد