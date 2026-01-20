تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي غدا استعداداً لمواجهة يانج افريكانز التنزاني المقرر لها السادسة من مساء الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وسيشهد مران الغد انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين الذين عادوا من المغرب حيث شاركوا مع المنتخب الوطني في بطولة امم افريقيا التي أقيمت هناك واختتمت بفوز السنغال باللقب.

وسيشهد مران الغد ايضا مشاركة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي والذي أتم الأهلي انضمامه بشكل رسمي بجانب عمرو الجزار من البنك الأهلي واستعارة مروان عثمان من سيراميكا وضم يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي المغربي.

وسيقوم الأهلي اليوم بإنهاء صفقة هادي رياض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية التي كانت سبب الخلاف في الساعات الماضية .