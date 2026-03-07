حصاد الاقتصاد| وفرة السلع التموينية.. دعم اجتماعي بـ40.3 مليار جنيه.. وطرح حصة من “مصر لتأمينات الحياة” وتحذيرات من اضطرابات أسواق الطاقة فى أسبوع

في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ومتابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية.



حقيقة نقص السلع التموينية بالأسواق

أوضح المركز الإعلامي حقيقة نقص السلع التموينية، حيث تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أفادت بأن السلع التموينية متوافرة بشكل طبيعي، وتكفي لصرف المقررات التموينية الشهرية، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مؤكدةً ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي".

وأضافت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف، والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

40.3 مليار جنيه هدية الحكومة للمواطنين خلال شهر رمضان

في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية خاصة قبيل شهر رمضان المعظم، أعلنت الحكومة المصرية في 15 فبراير 2026 عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية بقيمة إجمالية 40.3 مليار جنيه، تُطبق فورًا وتستمر حتى 30 يونيو المقبل، تتضمن دعمًا إضافيًا للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل.



وفي هذا السياق، ووفقًا للجنة الإسكوا، شهد نظام الحماية الاجتماعية في مصر إصلاحات هامة، أبرزها قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات وقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ذلك نجحت الدولة في التوسع التدريجي في برامج المساعدات الاجتماعية، مما يعكس إرادة سياسية متزايدة لسد فجوات الحماية الاجتماعية المستمرة وتوسيع نطاق التغطية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.



طرح 20% من مصر لتأمينات الحياة

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن دعوة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروض فنية ومالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.

ويأتي الطرح في ضوء التوجهات الاستراتيجية لتعميق مشاركة القطاع الخاص استهدافًا لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري.

كما يجب أن يشمل العرض رؤية تحليلية لقطاع التأمين، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.

وعلى بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة إرسال نبذة تعريفية عن الجهة المتقدمة وسابقة أعمالها إلى البريد الإلكتروني، وفي حال قبول الجهة المتقدمة مبدئيًا سيتم التواصل معها لاتخاذ الخطوات التالية، والتي تشمل توقيع اتفاقية سرية وعدم الإفصاح (NDA) كشرط أساسي للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بالشركة، بما يمكنها من تقديم عرض فني ومالي شامل ومتكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.

جمعية الطاقة والغاز.. أمن الإمدادات أولوية عالمية عاجلة

أصدرت جمعية الطاقة والغاز المصرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها البالغ وإدانتها القاطعة لأي هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن استهداف منشآت الطاقة يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكدت الجمعية أن بنية الطاقة تُعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار العالمي وتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن أي أضرار تلحق بها قد تؤدي إلى اضطرابات فورية في الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، فضلًا عن تفاقم أزمة فقر الطاقة على المستوى الدولي، في وقت تواجه فيه أنظمة الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية والبيئية.

وحذرت الجمعية من أن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال من قطر، ثالث أكبر مصدر عالمي للغاز المسال والذي يساهم بنحو 20% من الإمدادات العالمية، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن الرئيسية، يمثل مخاطر كبيرة على أمن الإمدادات العالمية، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة تقلبات الأسواق وتصاعد المخاوف من أزمة طاقة أوسع نطاقًا.

وفي ختام بيانها، جددت الجمعية التزامها بالعمل على تعزيز مرونة وأمن وتنمية البنية التحتية للغاز بجميع أشكاله، بما يسهم في دعم استدامة منظومة الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

