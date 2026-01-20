تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة سبورتينج لشبونة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل اللقب، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: شوفاليه

خط الدفاع: زاباراني، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: مايولو، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، دوي، باركولا

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبورتينج لشبونة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين في صراع تحسين المراكز.

وتحمل المباراة طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ تُعد أول مواجهة رسمية تجمع بين سبورتينج لشبونة وباريس سان جيرمان في البطولات الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويخوض سبورتينج لشبونة المباراة بمعنويات مرتفعة، في ظل نتائجه الإيجابية الأخيرة أمام الأندية الفرنسية، بعدما حقق الفوز على مارسيليا بنتيجة 2-1 في لشبونة خلال الجولة الثالثة، كما سبق له التفوق على ليل بهدفين دون رد، ليؤكد انطلاقته القوية في مرحلة الدوري لموسم 2024-2025.

وتشير الإحصاءات إلى تفوق سبورتينج لشبونة على أرضه أمام الفرق الفرنسية، حيث فاز في 7 من آخر 9 مباريات خاضها على ملعبه أمام أندية فرنسية، مقابل خسارتين فقط، كما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث التي خاضها على أرضه خلال مرحلة الدوري هذا الموسم، وفقًا لأرقام موقع «يويفا».

في المقابل، يعاني باريس سان جيرمان من أرقام سلبية خارج ملعبه أمام الفرق البرتغالية، إذ لم يحقق سوى فوز واحد فقط في 8 مباريات خاضها خارج قواعده أمام أندية البرتغال، مقابل تعادلين وخمس هزائم، ويعود ذلك الانتصار الوحيد إلى مارس 2009، حين فاز على سبورتينج براجا بهدف دون مقابل في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع بين طموح سبورتينج لشبونة المدعوم بأرضه وجماهيره، وسعي باريس سان جيرمان لكسر عقدته البرتغالية وتعزيز حظوظه في المنافسة الأوروبية.