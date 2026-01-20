قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة سبورتينج لشبونة بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل اللقب، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:
حراسة المرمى: شوفاليه
خط الدفاع: زاباراني، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز
خط الوسط: مايولو، فيتينيا، فابيان رويز
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، دوي، باركولا

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سبورتينج لشبونة في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين في صراع تحسين المراكز.

وتحمل المباراة طابعًا تاريخيًا خاصًا، إذ تُعد أول مواجهة رسمية تجمع بين سبورتينج لشبونة وباريس سان جيرمان في البطولات الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويخوض سبورتينج لشبونة المباراة بمعنويات مرتفعة، في ظل نتائجه الإيجابية الأخيرة أمام الأندية الفرنسية، بعدما حقق الفوز على مارسيليا بنتيجة 2-1 في لشبونة خلال الجولة الثالثة، كما سبق له التفوق على ليل بهدفين دون رد، ليؤكد انطلاقته القوية في مرحلة الدوري لموسم 2024-2025.

وتشير الإحصاءات إلى تفوق سبورتينج لشبونة على أرضه أمام الفرق الفرنسية، حيث فاز في 7 من آخر 9 مباريات خاضها على ملعبه أمام أندية فرنسية، مقابل خسارتين فقط، كما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث التي خاضها على أرضه خلال مرحلة الدوري هذا الموسم، وفقًا لأرقام موقع «يويفا».

في المقابل، يعاني باريس سان جيرمان من أرقام سلبية خارج ملعبه أمام الفرق البرتغالية، إذ لم يحقق سوى فوز واحد فقط في 8 مباريات خاضها خارج قواعده أمام أندية البرتغال، مقابل تعادلين وخمس هزائم، ويعود ذلك الانتصار الوحيد إلى مارس 2009، حين فاز على سبورتينج براجا بهدف دون مقابل في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة المرتقبة التي تجمع بين طموح سبورتينج لشبونة المدعوم بأرضه وجماهيره، وسعي باريس سان جيرمان لكسر عقدته البرتغالية وتعزيز حظوظه في المنافسة الأوروبية.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان سبورتينج لشبونة البرتغالي

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

