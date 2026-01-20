أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي

حقق فريق اهلي جده الفوز امام الخليج بنتيجه 4-1 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أحرز ماسوراس نجم الخليج الهدف الاول في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني سجل أهلي جدة اربعه أهداف عن طريق إيفان توني (ثلاثة أهداف) في الدقيقة 59 و67 و77، وريان حمد في الدقيقة 86.

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، فالنتين أتانجانا، ويندرسون جالينو

وفي الهجوم: فيراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز.

وبتلك النتجية احتل الأهلي المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وفي رصيده 37 نقطة أما الخليج فيحتل المركز الثامن، برصيد 24 نقطة.