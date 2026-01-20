بخماسية .. الخلود يفاجئ الفتح في دوري روشن السعودي

حقق فريق الخلود فوزًا كبيرًا على ضيفه الفتح بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح البرازيلي راميرو إنريكي في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 12،ولم يتأخر الهدف الثاني كثيرًا، حيث أضاف محمد صوان الهدف الثاني في الدقيقة 19

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن زيدو يوسف من تقليص الفارق لصالح الفتح بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 45+3

واصل الخلود تفوقه، وسجل هتان باهبري الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن تشهد الدقيقة 57 هدفًا عكسيًا سجله جون باكلي بالخطأ في مرماه،ليمنح الفتح الهدف الثاني.

أحرز عبدالرحمن الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 71، قبل أن يعود راميرو إنريكي مجددًا ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس عند الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق فريقه.

وبهذه النتيجه، رفع الخلود رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الفتح عند 21 نقطة في المركز التاسع.