مبابي يقود ريال مدريد أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة موناكو الفرنسي التي تجمعهما بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

- خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو، كامافينجا

- خط الوسط: تشواميني، أردا جولر، بيلينجهام

- خط الهجوم: ماستانتوونو، فينيسيوس جونيور، مبابي

تعد مباراة اليوم الظهور الأوروبي الأول لألفارو أربيلوا بعد توليه قيادة ريال مدريد خلفًا لتشابي ألونسو، بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2،

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يحتل ريال مدريد المركز السابع في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 12 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الأخير برصيد 9 نقاط،