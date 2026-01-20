قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا
صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي |الرابط
الهلال الأحمر يعزز مد غزة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 120
الأونروا تحذر من تصعيد خطير.. الاحتلال يهدم مقر الوكالة في القدس
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بمركز تسوق في باكستان إلى 26 قتيلا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر الديك غرب سلفيت
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بشن غارات وإطلاق نار وسط وجنوب قطاع غزة
لخدمة ملايين المواطنين.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل مدينة العاصمة الطبية
حزب العمال الكردستاني التركي : لن نتخلى أبدًا عن أكراد سوريا
حسن الخطيب: مصر تمتلك قدرات طاقة متجددة بـ 1000 جيجاوات وتضاعف عوائد أصولها
بين قيود سيميوني وحلم الهجوم المفتوح.. هل يكون "العنكبوت" هو وريث ليفاندوفسكي في برشلونة؟
موعد مباراة ريال مدريد ضد موناكو والقنوات الناقلة

عبدالله هشام

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه موناكو الفرنسي اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد موناكو

وتقام مباراة ريال مدريد ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN sports HD 1

اللقاء الأوروبي الأول لـ أربيلوا

ويعد لقاء ريال مدريد أمام موناكو الأول لـ ألفارو أربيلوا المدير الفني الجديد للميرنجي في دوري أبطال أوروبا، بعد رحيل تشابي ألونسو.

وسقط أربيلوا في خسارة مفاجأة أمام ألباسيتي في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-2.

وحقق ريال مدريد الفوز على ليفانتي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - راؤول أسينسيو - دين هويسن - فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم، جونزالو جارسيا - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وجاء موناكو في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط..

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

وزارة التضامن

التضامن تطلق جائزة شركاء التنمية السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية

جاني من اللقاء

عبدالغفار يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات التعاون في أزمتي السودان وغزة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يبحث خطة تطوير المنظومة الطبية بإيبارشية حلوان للعام الجديد

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

