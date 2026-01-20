موعد مباراة ريال مدريد ضد موناكو والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه موناكو الفرنسي اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد موناكو

وتقام مباراة ريال مدريد ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN sports HD 1

اللقاء الأوروبي الأول لـ أربيلوا

ويعد لقاء ريال مدريد أمام موناكو الأول لـ ألفارو أربيلوا المدير الفني الجديد للميرنجي في دوري أبطال أوروبا، بعد رحيل تشابي ألونسو.

وسقط أربيلوا في خسارة مفاجأة أمام ألباسيتي في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-2.

وحقق ريال مدريد الفوز على ليفانتي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - راؤول أسينسيو - دين هويسن - فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم، جونزالو جارسيا - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وجاء موناكو في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط..