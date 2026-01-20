قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية
منتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا
سياسات ترامب تثير القلق الأوروبي.. وجرينلاند وأوكرانيا تشعلان توترا مع الحلفاء
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية"
تخفيضات 50%.. 60 أتوبيسًا «استثنائيًا» لنقل جمهور معرض الكتاب من ميادين القاهرة الكبرى
الوزير: مليار دولار استثمارات كيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. وطرح 3 رخص أسمنت جديدة
دعاء اليوم الأول من شعبان.. احرص عليه بين الأذان والإقامة
بعد بوتين.. ترامب يدعو رئيسة وزراء اليابان إلى مجلس السلام في غزة
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستضيف موناكو في اللقاء الأوروبي الأول لـ أربيلوا بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالله هشام

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه موناكو الفرنسي اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN sports HD 1

اللقاء الأوروبي الأول لـ أربيلوا

ويعد لقاء ريال مدريد أمام موناكو الأول لـ ألفارو أربيلوا المدير الفني الجديد للميرنجي في دوري أبطال أوروبا، بعد رحيل تشابي ألونسو.

وسقط أربيلوا في خسارة مفاجأة أمام ألباسيتي في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-2.

وحقق ريال مدريد الفوز على ليفانتي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وجاء موناكو في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط..

نادي ريال مدريد ريال مدريد موناكو ريال مدريد ضد موناكو دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

ترشيحاتنا

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد