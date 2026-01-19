ريال مدريد يعلن قائمته لمباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد مساء غدٍ /الثلاثاء/، على ملعبه سانتياجو برنابيو، فريق موناكو الفرنسي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة فيما يحتل موناكو الفرنسي المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.

وأعلن المدرب ألفارو أربيلوا استدعاء 20 لاعبًا للمباراة هم: حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران جونزاليس، خط الدفاع: كارفاخال - ألابا - أسينسيو - فران جارسيا - هويسن، خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس - بول فورتوني - ميسونيرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - ماستانتونو.