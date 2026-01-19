ريال مدريد يخوض مرانه الأخير قبل مباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا

خاض فريق ريال مدريد اليوم الاثنين حصته التدريبية الأخيرة قبل مواجهة موناكو، ضمن مرحلة دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

كان ريال مدريد قد حقق فوزاً هامًا على ليفانتي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإسباني ليقلل الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة، بعد خسارة الأخيرة أمس الأحد أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن اللاعبين نزلوا لأرض الملعب، بعد جلسة تحليل بالفيديو، وذلك لإجراء تمارين الحركة وتمارين الروندو، وبعدها أجروا تمارين السرعة والاستحواذ وسلسلة من التدريبات التكتيكية.

واختُتم المران بمباراة شاقة على مساحة صغيرة ومع التسديدات على المرمى، فيما واصل ترينت أليكساندر أرنولد وفيرلان ميندي وإيدر ميليتاو برامجهم التأهيلية على هامش المران، وتدرب أنطونيو روديجر بشكل فردي.

ويحتل ريال مدريد الذي خسر فى الجولة الماضية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل موناكو المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.